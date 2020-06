Nokia 7.2 James Bond heeft een kogelwerend hoesje

Met deze Nokia 7.2 James Bond kun je veilig op straat. Je vijanden hebben geen schijn van kans!

Of je het echt nodig hebt? Als ‘gewoon’ persoon heb je als het goed is geen levensgevaarlijke vijanden. Voor de heb, of omdat je toch over je schouder moet kijken, is de nieuwe Nokia 7.2 007 een mooie aanwinst. Deze speciale versie van de Nokia 7.2 ga je later dit jaar zien in de nieuwe James Bond-film No Time To Die. 00-agente Nomi gebruikt namelijk de bewuste smartphone.

De hardware en software is hetzelfde als bij een normale Nokia 7.2. Het verschil zit hem in de hoes. De Nokia 7.2 James Bond komt met een limited edition 007-telefoonhoes. De hoes is gemaakt van Kevlar. Hetzelfde materiaal wordt gebruikt bij het maken van kogelwerende vesten. Bovendien hoef je je geen zorgen te maken over een krasje als je de Nokia uit je handen laat vallen.

De toch wel speciale smartphone komt in de kleuren Cyaan Green, Ice en Charcoal op de markt. Je kunt de Nokia 7.2 007 onder andere via de website van Nokia kopen. Het toestel kost 329 euro. Naast de smartphone krijg je ook Nokia Power Earbuds en 1 jaar extra garantie op de smartphone. De telefoon is nu verkrijgbaar.