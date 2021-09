Nokia G50 is goedkoop én klaar voor Android 12

Nokia heeft een nieuwe smartphone aangekondigd binnen de G-Serie met de G50. De telefoon is klaar voor Android 12 dit najaar.

Als je een nieuwe smartphone koopt wil je wel dat deze toekomstbestendig is. Oftewel, klaar om de komende jaren updates te vervangen. Op het gebied van veiligheid, maar ook zeker op het gebied van het besturingssysteem. Met de nieuwe Nokia G50 zit je in elk geval gebakken als het om Android 12 gaat. De nieuwste versie van Android verschijnt dit najaar en zal ook beschikbaar komen op de G50. Over updates gesproken, de G50 krijgt tenminste drie jaar lang de nieuwste software. Dat betekent dat Android 13 en 14 tevens op de smartphone verschijnen.

De G50 is de nieuwste Nokia binnen de G-Serie. HMD Global, het moederbedrijf achter Nokia, positioneert daarmee deze smartphone in het middensegment. Volgens hen is het de meest betaalbare 5G Nokia-smartphone tot nu toe.

De Nokia G50 is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 480 MP processor. Het toestel beschikt over een 6,82-inch HD+-scherm. Verder beschikt de telefoon over een batterijduur van twee dagen en kun je 18W snelladen. Achter zit een 48 MP camera met drie lenzen en AI-functies.

HMD Global zet de G50 in de markt voor € 269,-. De smartphone komt in de kleuren Midnight Sun en Ocean Blue op de markt. Je kunt kiezen voor 4 GB RAM en 64 GB opslag of 4 GB RAM en 128 GB opslag. Vanaf oktober is de Nokia verkrijgbaar.