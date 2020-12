Nokia komt met een gloednieuwe... laptop? - Apparata

Foto @FlipKart

Nokia komt voor het eerst in lange tijd weer met een verrassend nieuwe product, namelijk de Purebook X14 laptop.

Als je Nokia hoort, dan denk je natuurlijk aan (smart)phones. Het Finse bedrijf definieerde een era met onverwoestbare 3310’s, 6600’s en 1100’s. De laatste tijd zoeken ze hun nieuwe topper in de budget-klasse. Toch spreidt Nokia de kansen, want naast verschillende smartphones hebben ze iets nieuws: de Nokia Purebook X14 laptop. De kans is daarentegen klein dat de nieuwe hardware wederom een era gaat definiëren.

Nokia Purebook X14 laptop

De Purebook X14 is een gloednieuwe laptop onder de Nokia noemer, gemaakt door een Indiase fabrikant genaamd FlipKart. Het gaat om een laptop met 14-inch LED-display (1920 x 1080 pixels).

Verder wordt de gadget aangedreven door een Intel Core i5-processor, 8GB DDR4 RAM en een SSD van 512GB. Met de niet nader omschreven batterij zou de laptop het 8 uur vol moeten kunnen houden. Omgerekend kost het hele pakketje gebruikers in India zo’n €670,-.

De Nokia Purebook X14 is dus een mengelmoes van middelmatige hardware en een mid-range prijsje. Hij is met de UHD 620 geïntegreerde GPU niet per se geschikt om Cyberpunk 2077 op te spelen, maar met een gewicht van 1,1 kilo is hij wel lekker draagbaar.

Het is voor het eerst in ruim een decennium dat Nokia met een laptop komt. In 2009 kwam het merk namelijk met de Booklet 3G, een ‘netbook’. Dat was overigens eigenlijk de eerste en enige keer dat Nokia zelf een laptop uitbracht. Dit keer zou je kunnen zeggen dat FlipKart het zware werk doet, terwijl Nokia alleen haar naam verleent.

De Nokia Purebook X14 ligt vanaf eind deze week in de winkel in India. Het ziet er niet naar uit dat de laptop zijn weg naar Europa zal vinden.

