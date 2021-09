Nokia komt met tablet: “alles wat je verwacht”

Je verwacht het niet, en toch ook weer wel, kennelijk. Nokia komt dit jaar met een tablet op de proppen.

Ooit was Nokia niet weg te denken uit onze mobiele wereld. Het Finse bedrijf wist goed in te spelen op de wereld van mobiele telefonie toen deze enorm in de lift zat. We kennen allemaal de Nokia 3310 nog wel: een enorm simpel en doeltreffend toestel, maar wel een ideale alleskunner. En je kon Snake erop spelen. Telt ook.

Nokia smartphones

Toen kwam de smartphone en Nokia verdween een beetje. Ze zijn wel doorgegaan met mobiele telefoons maken, maar wisten sindsdien niet echt potten te breken. Ze proberen het nog steeds als een dapper dorpje. Bovendien slaan ze graag terug op hun verleden met nieuwe versies van hun oude toppers, voor wie lekker nostalgisch wil zijn met een gloednieuw toestel.

Zwaar weer

We hoorden echter begin dit jaar geluiden dat het niet goed gaat bij Nokia. Misschien dat een nieuw idee klanten over de streep kan trekken. Nokia zet een teaser op Twitter en ze zeggen dat ‘alles wat je verwacht van een Nokia-telefoon in een tablet’ komt.

Everything you’d expect from a Nokia phone in a tablet.

Coming 6.10.21 pic.twitter.com/uTssAURMMQ — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 27, 2021

Nokia Tablet

Goed, wat verwacht je dan van een Nokia Tablet? Daarvoor moeten we eerst even kijken naar de smartphones. Dat zijn goedkope Android-smartphones waar je wél toegang krijgt tot bijvoorbeeld de nieuwste Android-versies en toekomstbestendige zaken als 5G. Volgens die logica kan je dus een betaalbare Android tablet van Nokia verwachten, met toch goede up-to-date-features. Simpel en doeltreffend.

Op zich kan het werken, want tablets zijn momenteel niet veelvuldig verkrijgbaar. Bijvoorbeeld Samsung, Lenovo en de Apple iPads zijn een optie, dus een zeer betaalbaar alternatief kan de Nokia tablet een unieke positie geven. Wel wordt de markt binnenkort weer wat drukker met OnePlus en Google die ook weer een tablet willen uitbrengen. De Nokia tablet wordt op 6 oktober onthuld.