Nomad maakt Apple MagSafe Battery Pack iets minder lelijk

Met een bescherming van leder door Nomad is de Apple MagSafe Battery Pack bijna chique te noemen. Bijna.

Laten we eerlijk zijn. De Apple MagSafe Battery Pack is geen hoogstandje als het gaat om design. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat we van Apple gewend zijn. Het is een vrij lomp ding, maar de werking is best briljant. Aan de hand van magneten blijft de accessoire goed aan je iPhone 12 vastzitten. Daar is over nagedacht.

Waar wat minder over na is gedacht is het materiaal. De Apple MagSafe Battery Pack is niet alleen niet zo fraai, het materiaalgebruik is nu ook niet echt premium te noemen. Gelukkig bieden derden uitkomst. In dit geval heeft Nomad een fraaie Apple MagSafe Battery Pack case bedacht, gemaakt van leder. De accessoire kost drie tientjes (in dollars) en is nu verkrijgbaar als pre-order.

De batterij accessoire blijft een joekel dat nauwelijks in je broekzak past. Maar met een lederen omhulsel is het geheel net even wat strakker. Je moet nog wel even geduld hebben voordat ook jouw iPhone 12 met het Apple MagSafe Battery Pack zo’n kek leder hoesje van Nomad heeft. Want hoewel je nu al een pre-order kunt plaatsen, levert het bedrijf de hoesjes pas vanaf november. De case is verkrijgbaar in zwart of bruin.