Nooit eerder uitgebrachte Nintendo game gelekt - Apparata

Deze Nintendo game heeft het licht nooit gezien. Tot nu, want het spel is niet uitgebracht maar uitgelekt.

Soms zijn games in een ver stadium ontwikkeld, maar halen ze om wat voor reden dan ook niet het productiestadium. Dinosaur Planet is zo’n spel. De game zou eigenlijk uitgebracht worden op de Nintendo 64. Een release is er echter nooit van gekomen. Toch kun je het spel nu gewoon speln.

Forest of Illusion heeft de game uitgelekt waardoor je het spel alsnog kunt spelen. Het gaat uiteraard om een concept van de game, dus kijk niet gek op als je op een bug stuit. De Nintendo game kon uitgebracht worden omdat een verzamelaar een concept van 1 december 2000 in handen had. Die versie stond op een CD en Forest of Illusion heeft zo de game van de CD kunnen halen en nu staat de game Dinosaur Planet online.

Mocht je nu nieuwsgierig zijn naar het spel, maar niet de behoefte hebben om de game zelf te gaan spelen, dan hebben we goed nieuws. John Linneman heeft enkele tientallen minuten aan gameplay van de gelekte Nintendo game online gezet. Zo krijg je toch een indruk hoe de inmiddels klassieker aanvoelt. (via The Verge)