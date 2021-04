Nooit meer Hey, Google zeggen om met je smartphone te praten - Apparata

Wat als de drempel van Hey, Google niet meer bestond. Zou je dan vaker met je smartphone babbelen?

Spraakassistenten. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik gebruik het nauwelijks. Hooguit om een keer de timer aan te zetten met het koken. Een drempel is dat je Hey, Google moet zeggen om de assistent te activeren. Je kunt niet gezellig babbelen tegen je smartphone om een commando te activeren. Tenminste..

Google test een nieuwe feature onder de naam Guacamole. Met deze feature haalt het Amerikaanse techbedrijf de Hey, Google drempel weg. Je kunt direct commando’s geven tegen je smartphone en het toestel voert deze uit. De telefoon is slim genoeg om te horen dat jij het tegen het product praat en niet tegen een ander persoon. Wanneer heb jij immers voor het laatst tegen een vriend of vriendin ‘Zet de timer op 10 minuten’ gezegd?

Momenteel test Google de functie onder het eigen personeel. Het is niet mogelijk om dit zelf uit te proberen, zelfs niet in een beta vorm. Pas als het techbedrijf van mening is dat dit een succes kan zijn is de kans aanwezig dat het publiekelijk uitgerold gaat worden. De functie zou sinds maart in ontwikkeling zijn. (via Android Police)