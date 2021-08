Nooit meer in de rij staan door extra te betalen in Disneyland

Uren in de rij staan voor een attractie van een paar minuten? In Disneyland kun je extra betalen om de rij te skippen.

Pretparken en themaparken zijn heerlijk tijdverdrijf. Minder leuk tijdverdrijf zijn de soms bijzonder lange rijen voor een attractie. Soms zijn de rijen zo lang dat je niet eens de kans krijgt om alle attracties te bezoeken. En dat is knap lullig als je erg lang gereden hebt voor het park, of toevallig in die omgeving op vakantie bent. Dan krijg je niet gauw een tweede kans om het nog eens over te doen. Disneyland komt echter met een manier om de rij over te slaan door je extra te laten betalen.

Disneyland rij skippen

Die aankondiging komt met de nieuwe app Genie. In deze app kun je een rij overslaan als je het niet erg vindt om extra te betalen. Met de komst van Genie vervalt het oude systeem van Disneyland. Namelijk de Fastpass en de Maxpass. Laatstgenoemde passen hadden een vergelijkbare service, maar nu verloopt alles een stuk makkelijker via één app.

Het kost een paar tientjes om de rij over te slaan. Dat is een eenmalig bedrag voor alle attracties. Gebruikers van de app krijgen hun eigen rij genaamd Lightning Lane. In een video laat Disneyland zien wat de Disney Genie app zoal te bieden heeft. Zo kun je met de app ook een kaart van het park waar je bent bekijken. Reserveringen maken voor restaurants en je favoriete attracties op een rijtje zetten.