Nooit meer zelf schoonmaken, ideaal! - Apparata

Het komt er echt aan: je hoeft binnenkort niet meer zelf te schoonmaken. Daar hebben een paar knappe koppen een oplossing voor.

Toyota ziet veel potentie in robots. Daarom heeft het bedrijf een oplossing ontwikkeld en een video uitgebracht, waarin wordt gedemonstreerd hoe de robot tafels en andere oppervlakken afveegt. Dit terwijl de video ook gemaakt wordt door de robot.

Nooit meer zelf schoonmaken

Toyota legt uit dat ‘de meeste robots geprogrammeerd zijn om te reageren op de objecten en de geometrie’ en kunnen ze geen onderscheid maken tussen een echt object en de reflectie. Iets gewoons als een drinkglas of een glimmend broodrooster kan ervoor zorgen dat robots die zijn gemaakt om in huizen te werken, hun taken niet goed kunnen uitvoeren. En dat probleem heeft het bedrijf dus aangepakt.

Toyota zegt dat het dat probleem heeft overwonnen door een nieuwe trainingsmethode te ontwikkelen. Hiermee kunnen de robots “de 3D-geometrie van de scène waarnemen en tegelijkertijd objecten en oppervlakken detecteren”. De robot die ontwikkeld is, kan dus de 3D-geometrie van verschillende elementen in een huis zien. Hierdoor kan hij allerlei soorten van afveegbare oppervlakken, zoals tafels en toonbanken, herkennen. Het kan zelfs transparante glazen opmerken en ze opzij schuiven. Gave techniek!

Max Bajracharya, vice-president robotica bij TRI, zei: “Het trainen van robots om te begrijpen hoe ze in thuisomgevingen moeten werken, vormt speciale uitdagingen. Dit vanwege de diversiteit en complexiteit van onze huizen, waar kleine taken kunnen oplopen tot grote uitdagingen.” Het team van Bajracharya wil robotcapaciteiten ontwikkelen om menselijke vermogens te versterken. Zodat machines mensen kunnen helpen in een vergrijzende samenleving. Deze ontwikkeling is een grote stap om dat doel te bereiken.