Nothing Ear (1) oordopjes is klap in het gezicht van Apple

Nothing deelt een klap uit in het gezicht van Apple met de Ear (1). En misschien ook wel in het gezicht van OnePlus.

Na een lange periode van teasers is het moment dan eindelijk daar voor Nothing. Het eerste product van de fabrikant is een feit. Na zoveel poeha moet het wel wat zijn toch? Nou, de specificaties klinken inderdaad veelbelovend.

Qua hardware doet de Nothing Ear (1) sterk denken aan de Apple AirPods Pro en de onlangs aangekondigde OnePlus Buds Pro. Maar dan voor een zeer scherpe prijs. Nothing zet de oortjes voor een adviesprijs van 99 euro in de markt. Dat is echt een gedurfde zet. Je moet er wel fan van zijn, er is duidelijk gekozen voor een uitgesproken design.

Goed, wat krijg je daar dan voor? Ultra lichte oortjes met een gewicht van slechts 4,7 gram. Er zit een 11.6mm grote speaker ingebouwd en hoe het geluid naar je oren komt is afgestemd door Teenage Engineering. De oortjes beschikken over actieve ruisonderdrukking. De batterij gaat tot maximaal 34 uur mee. Dan gaat het merk er wel vanuit dat je de Ear (1) tussentijds aan het opladen bent via de case. Zonder de case hebben we het over een batterijduur van 5 uur.

Een goede eerste indruk dus van de Nothing Ear (1). Vanaf 31 juli, later deze week dus, zijn de oortjes officieel verkrijgbaar. Een flagship killer, maar dan op het gebied van draadloze oortjes?

Nothing Ear (1)