Nothing, het nieuwe merk van OnePlus-oprichter Pei - Apparata

De medeoprichter van OnePlus heeft een nieuw merk aangekondigd onder de naam Nothing.

OnePlus staat nog altijd onder leiding van mede-oprichter Pete Lau. Die andere oprichter van het Aziatische techbedrijf, Carl Pei, vertrok in 2020 bij het bedrijf. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Vandaag heeft Pei bekendgemaakt wat die nieuwe uitdaging precies is. Namelijk zijn nieuwe merk Nothing.

Nothing

De nieuwe firma zal vanuit Londen opereren en is, net als OnePlus, een techbedrijf. Niet de minste namen zijn aan het project verbonden. Onder andere Tony Fadell (uitvinder van de iPod), YouTuber Casey Neistat, Kevin Lin (medeoprichter van Twitter) en Steve Huffman (Reddit CEO) hebben geïnvesteerd in het nieuwe bedrijf van Pei.

Nog in de eerste helft van dit jaar moeten de eerste producten van Nothing gepresenteerd gaan worden. Of dit smartphones, smartwatches of andere producten gaan zijn is nog onbekend. Dat is een kwestie van afwachten.

Het vertrek van Carl Pei bij OnePlus was een bittere pil voor het bedrijf. Al langere tijd krijgt het Chinese techbedrijf kritiek te horen dat het geen identiteit meer heeft. Wat ooit begon met flagship killer smartphones, is inmiddels uitgegroeid tot een groot techbedrijf met meerdere smartphones en andere techproducten in het gamma. In dat opzicht begrijpelijk dat Pei toe was aan iets nieuws en nu zelf iets begonnen is.