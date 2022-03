Nothing phone (1) moet het nieuwe OnePlus worden

De komst van de eerste smartphone van het merk Nothing is aangekondigd, de phone (1). Wat kunnen we verwachten?

OnePlus bloeide op als het merk voor Android liefhebbers die niet van poespas houden in combinatie met een scherpe prijs. Inmiddels lijkt het merk op tal van andere Android fabrikanten. Er zijn enorm veel toestellen te kiezen en door de samenwerking met Google is het niet meer zo ‘kaal’ als voorheen. Nothing ziet dat aan en is misschien wel het nieuwe OnePlus met de phone (1).

Nothing is opgericht door de mede-oprichter van OnePlus, namelijk door Carl Pei. Zijn filosofie bij OnePlus krijgt nu voet aan grond bij Nothing. Deze zomer moet de smartphone gelanceerd worden. De eerste details zijn al bekendgemaakt. Zo krijgt de Nothing phone (1) een Snapdragon processor van Qualcomm. Daarnaast draait het toestel op Nothing OS, een afgeleide van Android.

You’ve speculated, and now you know.



Nothing phone (1) is officially coming.



It’s unlike anything else.



Summer 2022.



Sign up for the latest updates on https://t.co/pLWW07l8G7. pic.twitter.com/Lo4UPkk7MT — Nothing (@nothing) March 23, 2022

Het is het tweede product van Nothing. Het merk lanceerde vorig jaar een eigen setje Bluetooth oordoppen. De Nothing phone (1) is natuurlijk de nieuwe ster van de show. Alle ogen zijn op het techbedrijf uit Londen gericht. Gaat dit echt het nieuwe OnePlus worden? We gaan het zien. Meer details over de smartphone worden vermoedelijk in aanloop naar de onthulling bekendgemaakt.