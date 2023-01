Nowatch, awareable die geen horloge is

De Nowatch is geen horloge, maar een “awareable”. Er blijken heel wat doordachte functies in deze opmerkelijke polsgadget verstopt te zijn.

Nowatch, hippiegadget uit de klei?

De Nowatch lijkt zo weggelopen te zijn uit Sedona, Big Sur of een ander Californisch hippieparadijs, maar komt uit Nederland. En Finland. En India. En ja, ook Californië.

Deze smartwatch die geen smartwatch is, is niet alleen een gadget, maar ook een filosofie. Wat de Nowatch “awareable” interessant maakt, is niet zozeer wat er in zit, maar wat er niet inzit. Wat weer ruimte geeft voor een uniek design. Zo is de “wijzerplaat” door Indiase ambachtslieden gemaakt van een halfedelsteen, of gefreesd metaal. Je kunt deze wijzerplaten elk moment vervangen door een andere, afhankelijk van de kledingstijl die je op dat moment wil.

Specifiek voor het voorkomen van stress

Je kan het gadget het beste zien als een middel om stress te voorkomen. Dat is overigens ook de reden waarom er geen tijdweergave is. Tijd werkt immers stressverhogend, volgens de makers.

De Nowatch bevat geavanceerde sensoren van de gezondheidsdivisie van Philips, die voortdurend metingen uitvoeren en zo bijvoorbeeld je hartslag, je bloeddruk en lichaamstemperatuur in de gaten te houden. Tot een uur voordat er stress optreedt, kan deze “awareable” de voortekenen daarvan waarnemen. Je voelt dan een vibratie, zodat je weet dat je het rustiger aan moet doen.

Zo kan je je levensstijl zo aanpassen, dat je gezonder en evenwichtiger leeft.

Zes sensoren op de “awareable”

De Nowatch meet vijf dingen: hartslag, zuurstofgehalte, lichaamtemperatuur, luchtdruk en de elektrische geleidbaarheid van je huid. Ook zit er een gevoelige bewegingssensor in. Tekenen van stress zijn een verhoogde hartslag en een klamme huid. Een klamme huid geleidt beter stroom, waardoor de “awareable” veel nauwkeuriger stress kan meten dan standaard smartwatches die alleen de hartslag meten.

De Nowatch staat voortdurend in verbinding met je smartphone. Hierdoor wordt niet alleen overdag, maar ook ’s nachts bijvoorbeeld de kwaliteit van je slaap in de gaten gehouden. Deze functionaliteit komt ook in smartwatch is voor en is niet heel bijzonder.

De Nowatch heeft geen wijzerplaat of andere display. In plaats daarvan ziet het apparaat eruit als een sieraad en communiceer je via Bluetooth met een smartphone app. Om deze reden kan je meer dan een week doen met een volle lading. Het gadget is via USB-C oplaadbaar.

Voor wie is de Nowatch awareable nuttig?

De makers van de Nowatch hebben uitgesproken keuzes gemaakt. Ze hebben geïnvesteerd in eerste klasse sensoren, in plaats van een polscomputertje met scherm. Dat maakt dat je niet meer van een smartwatch kan spreken, maar dat het een tot dusver unieke gadget is geworden, voor mensen die mindfulness in het dagelijks leven in praktijk willen brengen. Wat het logisch maakt dat ze gekozen hebben voor de term awareable.

Doe je aan mindfulness en wil je minder stress in je leven, bijvoorbeeld op doktersadvies? Dan is de Nowatch interessant voor je. Ook voor mensen met ADD is dit een erg nuttige gadget omdat het ze op tijd waarschuwt als ze overprikkeld dreigen te raken. Het straalt ook een zekere klasse uit. Met een prijs van rond de € 400 is het geen goedkope gadget, voor hetzelfde geld krijg je een mid range smartwatch. Maar de uitvoering is dan ook eersteklas. Het is zowel een modieus juweel als een gadget.