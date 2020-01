Nu al nieuws te melden over Star Trek: Picard

De TV-serie is, wat televisienetwerk CBS betreft, nu al een succes.





Een succes? Maar je hebt nog geen aflevering van Star Trek: Picard gezien. Dat klopt. Het eerste seizoen van de nieuwe tv-serie verschijnt pas 23 januari. CBS heeft echter nieuws te melden.

Het is officieel bekendgemaakt dat Star Trek: Picard een tweede seizoen gaat krijgen. Nog voordat het eerste seizoen is live gegaan en nog voordat de fans een mening hebben kunnen vormen over de serie, laat CBS weten dat er een tweede seizoen gaat komen. Daarmee geeft het televisienetwerk aan veel vertrouwen te hebben in Star Trek: Picard.

De nieuwe serie is vanaf 23 januari te volgen op CBS en zal internationaal te zien zijn op Amazon Prime. Gezien dit nieuws spoilert CBS al een beetje over het eerste seizoen. De kans is klein dat Jean-Luc Picard (gespeeld door Sir Patrick Stewart) wat gaat overkomen, nu dit tweede seizoen alvast is aangekondigd. (via Deadline)