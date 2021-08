Nu kan je echt van Facebook af!

Veel mensen stoppen met Facebook, maar behouden wel hun account. Hier komt verandering in en dan kan je het platform met een gerust hart echt helemaal verlaten.

Elk social media platform loopt door verschillende fasen heen. Facebook zit in een ‘volwassenen- fase’. Het platform is enorm gegroeid de afgelopen jaren, maar met name voor de jeugd ingehaald door andere platformen. Veel gebruikers kiezen er dus voor om van het Facebook af te gaan, maar hierdoor verliezen ze wel alle waardevolle inhoud die ze erop hebben gezet. Deze drempel is vanaf nu verleden tijd.

Van Facebook af

Je kunt dus nu van het platform af zonder al je content kwijt te zijn. Het bedrijf laat weten dat deze mogelijkheid bestaat via een blogpost. Ze hebben afgelopen maanden aan deze nieuwe functie gewerkt. Met deze tool kan je gemakkelijk je eigen gegevens overzetten naar een andere dienst. Weg drempel, dus overzetten maar.

De functie ondersteunt twee nieuwe diensten. Deze zijn Photobucket en Google Calendar. Dus het is mogelijk om al je foto’s van Facebook over te zetten naar Photobucket. Met de Google Calendar kan je je Facebook- evenementen overzetten. De tool ondersteunt al GoogleFoto’s, Google Documenten, Blogger, Backblaze B2, WordPress, Koofr en Dropbox.

Afbeelding via Facebook

Verbeterde tool

Naast de hierboven beschreven mogelijkheden kan je de boel nu ook op een makkelijkere manier overzetten. Het is eenvoudiger om te zien welk type data en welke diensten ondersteund worden. Je kunt zelfs meerdere soorten data tegelijktijdig overzetten naar één dienst. Tevens is het mogelijk om nieuwe filteropties te gebruiken en kan je de status bekijken van de overdracht. Apple is altijd heel beschermend. Het is dus (nog) niet mogelijk om je gegevens van Facebook te exporteren naar iCloud.

De tool genaamd Transfer Your Information wordt op dit moment uitgerold.