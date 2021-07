Nürburgring gaat crashes automatisch aanpakken

Met behulp van AI van Fujitsu moet de Nürburgring een stuk minder Groene Hel en een tikkeltje meer leuke tolweg worden.

De Nürburgring is misschien wel het leukste dagje uit voor de autoliefhebber. Het is een gigantisch lang circuit wat tegenwoordig niet echt een circuit meer is. De Nordschleife wordt zeker nog gebruikt voor race-evenementen, maar tijdens Touristenfahrten is het min of meer een tolweg.

Onveilig

Wel een erg onveilige tolweg. Er zijn regels, zoals snelheidslimieten, afstand houden en inhalen mag alleen links, alsof je op een snelweg rijdt. Dan nog blijft de Nürburgring, met als bijnaam de Groene Hel, een gevaarlijke baan. Van de listige Adenauer Forst tot de risicovolle Karusselbocht, de kans dat het ergens op het 20,8 kilometer lange circuit fout gaat is vrij groot. Voorkomen ligt vooral in de hand van de bestuurders. Genezen moet met dank aan AI van Fujitsu op de Nürburgring iets makkelijk worden.

Nasleep

Momenteel moet genezen, na bijvoorbeeld een crash, vooral met de hand gedaan worden. Een handjevol marshals monitort delen van het circuit. Het AI systeem van Fujitsu voor de Nürburgring moet die rol op zich gaan nemen. Momenteel worden namelijk camera’s geplaatst om de rol van die marshals te digitaliseren. Dan nog is het lastig: om het hele circuit duidelijk in beeld te krijgen heb je het over meer dan 100 verschillende camera’s. De organisatie van de Nürburgring noemt in een persbericht dit monitoren een ‘bovenmenselijke taak’.

AI

Daar komt de AI van Fujitsu in het spel voor de Nürburgring. Voor elke camera die geplaatst wordt moet kunstmatige intelligentie de beelden kunnen analyseren. We zien op bovenstaande afbeelding een voorbeeld: het systeem herkent auto’s en motorfietsen. Het systeem is zelflerend en kan vervolgens precies zien wat er goed gaat en – belangrijker nog – wat er niet goed gaat. Het systeem zal dan alarm slaan en de nodige alarmprocedures en de opruimingsdienst kan dan zo snel mogelijk uitrukken.

Uitrol

Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van de eerste geplaatste camera bij de Döttinger Hohe. Dat is de eerste AI camera van Fujitsu voor de Nürburgring waar momenteel nog mee getest wordt. Wanneer het goed blijkt te werken, wordt gewerkt aan de uitrol voor het hele circuit. Volgens de organisatie moet dit zorgen voor een revolutie in veiligheid voor het circuit.