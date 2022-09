Nvidia probeert nog snel sancties te ontlopen

China is een grote omzetmarkt voor Nvidia. en uitgerekend die chips die in China het beste verkopen zoals de Nvidia A100 en H100 GPUs, zijn volgens de Amerikanen gevoelige technologie die ze liever niet in de handen van aartsrivaal China zien belanden. Nvidia heeft nu de Taiwanese chipgigant TSMC gevraagd om de productie hiervan snel op te voeren voordat de Amerikaanse sancties ingaan.

Volgens een bericht (traditioneel Chinees) in de Taiwanese krant UDN, probeert Nvidia een aantal topklasse GPU-orders snel door TSMC geleverd te krijgen. De reden achter deze haast is dat het bedrijf hiermee veel geld wil verdienen. Gezien de kwakkelende aandelenkoers is dat voor Nvidia zeer welkom.

NVidia A100 en H100 GPU’s bedoeld voor kunstmatige intelligentie

Deze GPU’s zijn op dit moment de krachtigste in het assortiment van Nvidia en dus waarschijnlijk in de wereld. Chinese datacentra draaien op dit moment op volle toeren om uit enorme hoeveelheden data waardevolle informatie te extraheren. De Amerikanen proberen met de sancties China de voet dwars te zetten en te voorkomen dat China een beslissende voorsprong krijgt op het gebied van kunstmatige intelligentie en deep data.

Het gaat hier echt om zeer krachtige chips die door topbedrijven als Meta, het voormalige Facebook, en Google met tienduizenden tegelijk worden gebruikt.

Transitieperiode voor de sancties ingaan

Om Amerikaanse bedrijven de kans te geven zich aan te passen, heeft de Amerikaanse regering voorzien in een transitieperiode. Nvidia wil zo goed mogelijk gebruikmaken van deze periode. Dé reden dat TSMC in hoog tempo deze chips moet gaan leveren. Ook TSMC heeft hier wel oren naar, omdat deze spoedorder heel veel extra omzet gaat opleveren. Zowel TSMC als Nvidia zullen hierdoor in het vierde kwartaal veel extra winst maken!

Levertijd gehalveerd

Dankzij deze spoedorder kunnen deze chips veel sneller uitgeleverd worden, ongeveer in de halve tijd die er normaal voor staat. We praten dan over 2-3 maanden, in plaats van 5-6 maanden. Waarschijnlijk zullen de Amerikanen niet blij zijn met deze opportunistische actie van Nvidia, maar ze kunnen er weinig tegen doen.