Nyan Cat verkocht als crypto token voor bijna 495.000 euro - Apparata

De wereldberoemde Nyan Cat als digitaal kunstobject verkopen. Iemand had er omgerekend bijna 495.000 euro voor over.

Nyan Cat, wie kent het grappige GIFje uit 2011 niet? Vanwege het tienjarige bestaan van de online kat verzon bedenker iets unieks. Hij liet de Nyan Cat als NFT vastleggen. NFT staat voor Non-fungible token. Waar een cryptomunt altijd hetzelfde is, kan een NFT van alles zijn. In dit geval een digitaal token dat Nyan Cat representeerd.

Het unieke aan een NFT is dat het voor altijd vastligt in de blockchain. Niemand kan het token zomaar verkopen zonder toestemming van de bezitter. Ook uniek aan dit concept is dat je royalties kunt verdienen. Voorbeeldje. Een kunstenaar zet zijn kunstwerk in de blockchain. Een geïnteresseerde koopt de NFT. Mocht de bezitter het na een tijdje weer verkopen, dan kan de kunstenaar royalties verdienen elke keer als het kunstwerk wordt doorgegeven.

In deze zaak werd Nyan Cat als CTF aangeboden op een veiling. Het hoogste bod kwam uit op 300 ether. Omgerekend naar euro’s op het moment van bieden kom je dan uit op een bedrag net onder de 495.000 euro. Enorm veel geld, maar de tijd zal het leren of dit inderdaad het geval is. Als Ethereum stijgt, stijgt ook de waarde van de CTF. Bovendien is het ook een kwestie van vraag en aanbod. Wanneer de koper de Nyan Cat token ooit wil doorverkopen kan dat straks voor meer of minder ether zijn.