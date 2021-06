Oei, GTA VI komt pas in 2025. Maar heeft wel een verrassing in petto - Apparata

Afbeelding via Rockstar Games

Volgens geruchten komt GTA VI in 2025. Dat is nog wel even wachten, maar de game komt wel met een verassing.

De game GTA is razend populair. En dat al voor jaren lang. Veel gamers kijken uit naar de volgende versie van het spel. De ontwikkelaar Rockstar Games brengt van oudsher vrij weinig naar buiten. Maar op internet gaan natuurlijk wel allemaal geruchten over wanneer de game komt.

GTA VI in 2025

Een nieuw gerucht dat rondgaat op het almachtige internet is dat GTA VI pas eind 2025 door Rockstar gelanceerd gaat worden. Dit is bekend gemaakt door de bekende YouTuber Tom Henderson. Hij is een bekende insider en komt vaak met informatie dat ook klopt. Grote kans dat hij nu weer gelijk krijgt. Natuurlijk heeft hij een filmpje gemaakt hierover. Hierin gaat hij in op de lanceringsdatum, maar ook over andere nieuwe weetjes.

Henderson is dus van mening dat de GTA VI pas eind 2025 zal komen. Dit omdat de ontwikkelaar de huidige markt zou willen afwachten. De huidige GTA verkoopt nu nog goed, en het is niet handig om dan vroegtijdig een nieuwe versie te lanceren. Overigens, eerder zei Henderson nog dat de nieuwe GTA in 2024 zou komen. Hij zegt nu dat dit een beetje prematuur was en komt daar op terug.

Setting

Henderson gaat in de video ook in op setting. Volgens hem speelt de nieuwste Grant Theft Auto zich af in Vice City, alleen dan wel in een moderne versie! Ook kan je het spel spelen met meerdere personages. Meerdere geruchten die we al langer horen is dat een van deze personages een vrouw is. Vice City wordt ook al jaren genoemd als nieuwe locatie, maar Rockstar is van plan om een omgeving te maken die zich na verloop van tijd kan ontwikkelen.

Dit kan je natuurlijk vergelijken met Fortnite. Deze is gedurende de jaren ook veranderd. Als de game wordt gelanceerd zal het niet erg groot zijn. Maar na verloop van tijd zal deze steeds groter worden door updates met onder andere nieuwe content en locaties. Spijtig dat we nog zo lang moeten wachten op de release…