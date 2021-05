Oei, nieuwe Apple MacBook Air is vet! - Apparata

Afbeelding via Prosser

Er zijn beelden gelekt van de nieuwe Apple MacBook Air. Het apparaat ziet er weer gelikt uit, check hier de foto’s.

Apple staat bekend om haar gave om elk apparaat mooi te maken. De iPhone 12 is hier het laatste voorbeeld van. Strakke designelementen, teruggrijpend op het vierkante verleden resulteert in een smartphone dat zeer aantrekkelijk is om te zien. Dit kunstje doen ze nu ook bij de nieuwe Apple MacBook Air.

Nieuwe Apple MacBook Air

Het apparaat is opnieuw ontworpen door Apple en we kunnen de eerste afbeeldingen zien in een video van een bekende lekker. We zien daar tevens nieuwe kleuren en het ziet er goed uit! De afbeeldingen zijn afkomstig van Jon Prosser, een bekende Apple- analist. Hij ontvangt vaak deze gelekte afbeeldingen via via. Hij publiceert ze dan niet gelijk, maar stuurt ze door naar zijn technische mannetje. Die maakt vervolgens renders van de afbeeldingen en deze komen dan heel dicht bij de werkelijkheid. Prosser staat bekend om zijn betrouwbare informatie. Om dit te garanderen geeft hij nooit zijn bronnen prijs, deze keer dus ook niet.

Prosser deelde zijn afbeeldingen van de nieuwe Apple MacBook Air op YouTube. Daar heeft hij het populaire kanaal Front Page Tech.

Afbeelding via Prosser

Aanpassingen

De nieuwe MacBook Air lijkt in hoofdlijnen erg op de oude modellen. Maar Apple weet kleine aanpassingen te doen, waardoor het apparaat er weer strakker uit ziet. En dat is wel knap, want het bedrijf heeft niet veel ruimte om de laptop (nog) dunner te maken.

Apple maakt dus gebruik van verschillende ontwerpelementen om de laptop te verbeteren en moderner te maken. De MacBook Air zal nog dunner worden, zelfs ultradun voor een laptop, zonder wigvorm. Volgens Prosser is er nauwelijks genoeg dikte om de USB-C poort te laten passen. Vermoedelijk moeten we nog wel even wachten op deze nieuw laptop. De verwachting is niet dat deze in 2021 gelanceerd gaat worden, maar misschien pas in de herfst van 2022.