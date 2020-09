Oeps, Amazon kan PlayStation 5 niet op tijd leveren - Apparata

Het plaatsen van een pre order bij Amazon is geen garante voor een levering van de PlayStation 5 op releasedatum.

Deze week zijn de pre order deuren voor de PlayStation 5 dan eindelijk geopend. In een mum van tijd was de console uitverkocht bij Nederlandse aanbieders. Uiteraard ook op internationaal niveau verkoopt de PS5 als warme broodjes. Hier in Nederland moeten we wachten tot 19 november, maar in onder andere de Verenigde Staten kunnen ze al op 12 november aan de slag met de nieuwe PlayStation 5.

Ook Amazon heeft pre orders genoteerd voor beide varianten van de PlayStation 5. In een email gericht aan klanten kan de webshop echter niet beloven dat de PS5 op tijd geleverd wordt. Voor zowel de digitale versie als de variant met een schijflade zijn er onduidelijkheden over de exacte levertijd.

Met de mail aan klanten hoopt Amazon duidelijkheid te bieden die een PlayStation 5 hebben besteld. Klanten die op 12 november met smacht wachten bij de deur moeten niet direct een PS5 verwachten die dag. Voor Sony ligt er sowieso een enorme uitdaging om genoeg aantallen van de PlayStation 5 te produceren. Hou er gerust rekening mee dat de console in het begin ook in Nederland moeilijk te krijgen is. Geduld is een schone zaak. Uiteindelijk zal ook jouw PS5 een keer in jouw woonkamer staan. (via The Verge)