Oeps, dit is het nieuwe Samsung vlaggenschip

We krijgen een vroegtijdige blik van dit nieuwe Samsung vlaggenschip dat onderweg is.

Over een paar dagen is het zover. Dan presenteert Samsung onder andere de nieuwe Galaxy Note 20. Eigenlijk was alles al zo’n beetje gelekt in aanloop naar het Galaxy Unpacked event. Er blijft dus weinig tot de verbeelding over. Een toestel waar we nog niet zo heel veel van hebben gezien is de eveneens nieuwe Samsung Galaxy Z Fold2. En juist van dit nieuwe Samsung vlaggenschip is gelekt.

Via MySmartPrice is het uiterlijk van de Galaxy Z Fold2 vroegtijdig naar buiten gekomen. De vouwbare smartphone is echt een stuk anders in vergelijking met het huidige model. Het scherm heeft niet langer een enorme notch rechtsboven in. In plaats daarvan zit er een kleine notch in het display verwerkt bovenaan. Door de donkere achtergrond is het bijna niet te zien op de gelekte foto’s. Zo mooi als de Huawei Mate XS met een display zónder notch is het nog niet.

Daarnaast lijken de randen dunner te zijn geworden. Het is altijd afwachten hoe groot de verschillen echt zijn als we eenmaal de feiten en cijfers weten. Net als het huidige model, zal ook dit nieuwe vlaggenschip van Samsung heel selectief verkocht gaan worden. Met een vermoedelijk prijskaartje van rond de 2.000 euro spreekt het Zuid-Koreaanse techmerk een klein publiek aan.