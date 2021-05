Oeps, hele promotievideo Samsung Galaxy A82 5G 'gelekt' - Apparata

Foto: Samsung Galaxy A52

Een ‘gelekte’ promotievideo van de Samsung Galaxy A82 5G onthult het bestaan van het nog niet aangekondigde midrange topmodel.

De nog niet aangekondigde Samsung Galaxy A82 5G werd recentelijk ontdekt door AndroidCentral. Nu blijkt dat tipster Max Weinbach al ruim een maand de promotievideo van dat toestel in handen heeft. We weten dus niet alleen dat Samsung met een gloednieuw toestel in de A-serie komt. We weten ook wat de smartphone ongeveer zal brengen.

Samsung Galaxy A82

Samsung’s midranger A-serie gaat vooralsnog tot en met de A72 maar daar komt er binnenkort nog eentje bij. De Zuid-Koreanen zetten het toestel ‘per ongeluk’ op de eigen website. Dat trucje kennen we al langer, Samsung. Jullie deden het recentelijk nog. Meermaals zelfs. De onbetwiste winnaar van het ‘oepsie per ongeluk gelekt hoe onhandig’-genre blijft daarentegen de ‘gelekte’ meeting van OnePlus-topmannen.

I was not joking https://t.co/WoGLVkCh90 — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 5, 2021

Hoe dan ook, de Samsung Galaxy A82 5G krijgt naar verluidt een Snapdragon 855+, 6,7-inch AMOLED-display en een ververssnelheid van 120Hz. Verder zou de smartphone beschikken over een 64MP hoofdcamera, 12MP wide- en 5MP macro-lens.

In het bovenstaande filmpje toont het merk een zeer snel vullende batterij. De accu zou volgens lekkers 4500mAh bedragen en 25 Watt snelladen ondersteunen. Met die snelheid zou ik de focus eventueel op iets anders leggen. Niet dat het langzaam is, maar alle andere huidige A-serie toestellen hebben hetzelfde laadwattage. Een releasedatum is nog niet ‘gelekt’.