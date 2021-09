Oeps, iPhone 14 lekt jaar (!) te vroeg uit

Terwijl de ogen volgende week gericht zijn op Apple, is nu de iPhone 14 voor 2022 nu al gelekt.

Lees vooral verder als je benieuwd bent wat de iPhone 14 in 2022 in petto heeft. Daar kunnen we nu, in een zeer vroeg stadium, al een mogelijk antwoord op geven. Volgende week dinsdag presenteert Apple de iPhone 13, de dan nieuwste iPhone. Echter is de iPhone van 2022 nu al op het toneel verschenen. Veel vroeger dan Apple ooit had gedacht.

De credit komt op het conto van Jon Prosser. En deze persoon heeft het vaker bij het rechte eind. Je kunt zijn informatie dus gerust betrouwbaar noemen. In een samenwerking met 3D-ontwerper Ian Zelbo zijn renders gemaakt op basis van gelekte iPhone 14 informatie. Zo weten we nu al hoe de iPhone van 2022 eruit komt te zien.

iPhone 14 Pro – in collaboration with @jon_prosser

See more details and renders in the latest FPT video! https://t.co/aPlZiStvd4 pic.twitter.com/ySqQ7cWFdl — Ian Zelbo (@RendersbyIan) September 8, 2021

De nieuwe iPhone 14 krijgt niet langer een uitstekend camera-eiland. In plaats daarvan integreert Apple het in de behuizing. Dat is een stuk mooier dan nu het geval is. Het oogt strakker en de smartphone ligt daardoor lekkerder in de hand. Verder valt op dat de uitsparing voor de camera aan de voorkant nog altijd aanwezig is. Van een grote inkeping is echter geen sprake. Daarnaast zou de iPhone 14 gemaakt worden van titanium in plaats van aluminium en staal. Klinkt goed!