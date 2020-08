Oeps: Samsung lekt prijs en release Galaxy Fold 2

Een domme fout brengt cruciale informatie over de nieuwe Samsung Galaxy Fold 2 naar buiten, waaronder de prijs.

Samsung maakt zich langzaam op voor de release van hun derde grote opvouwbare smartphone, de Galaxy Fold 2. De aanloop naar de release was opvallend vaak het decor voor een ‘oeps’. Het uiterlijk en zelfs officiële persfoto’s lagen al lang voor de onthulling op straat. Ook nu blundert het Zuid-Koreaanse techmerk een beetje. De Britse productpagina van de Samsung Galaxy Fold 2 toonde namelijk eventjes alle nog onbekende informatie.

Samsung Galaxy Fold 2 prijs

Bekende XDA lekker Max Weinbach en tech-platform The Verge spotten allebei op tijd de productpagina. Die laatste weet zelfs een screenshot van de pagina te nemen. Daarop zien we dat de peperdure Galaxy Fold 2 iets minder peperduur wordt. Het product stond voor 1.799 pond online, wat 100 pond minder is dan zijn voorganger. Dat is omgerekend meer dan 2.000 euro! Met die informatie kunnen we schatten dat de Nederlandse prijs zo rond de €1.999 gaat liggen.

Voorlopig is en blijft de markt van vouwbare smartphones voor de happy few. De Galaxy Fold-apparaten, maar ook de vouwbare smartphones van bijvoorbeeld Huawei zijn behoorlijk aan de prijs. Daar staat tegenover dat je wel iets unieks in handen hebt. Ken jij immers iemand in je omgeving met een vouwbare smartphone?

Samsung Galaxy Fold 2 release

Naast het feit dat de Galaxy Fold 2 prijs naar buiten is gekomen, is door het lek ook een mogelijk release vroegtijdig gecommuniceerd. Een pre order plaatsen zou spoedig mogelijk zijn met een lancering op 17 september.

Galaxy Fold 2 onthulling

De officiële onthulling van de Samsung Galaxy Fold 2 volgt op 1 september. De Zuid-Koreaanse techgigant heeft dan een evenement georganiseerd. Hier zal het merk de nieuwste vouwbare smartphone uit de doeken gaan doen. In eerste instantie lijkt het toestel niet baanbrekend anders qua uiterlijk in vergelijking met zijn voorgangers. Het is afwachten wat de verschillen nu precies gaan zijn.