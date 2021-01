Oeps, Samsung onthult per ongeluk al de Galaxy Buds Pro - Apparata

Foto @Samsung via XDA-Developers

Samsung bevestigt per ongeluk zelf de komst van de Galaxy Buds Pro, terwijl de officiële onthulling nog moet komen.

We zagen al een hoop lekken over de aankomende Samsung Galaxy Buds Pro. Een officiële aankondiging bleef daarentegen tot dusver uit. Daar komt nu (per ongeluk) verandering in, want Samsung gooit zelf een supportpagina van de gadget online. Het foutje werd al snel opgemerkt en onder andere SamMobile wist er een screenshot van te maken voordat de pagina offline werd gehaald.

Samsung onthult Galaxy Buds Pro

Samsung onthulde de Buds Pro per ongeluk door de Canadese supportpagina van het product online te gooien. We wisten op basis van lekken al dat de in-ear oortjes zouden komen, maar Samsung heeft ze officieel nog nooit aangekondigd. Tot gisteren, want nu weten we daadwerkelijk dat ze bestaan.

Verder staat er vrij weinig op de pagina; naast de naam en het productnummer (SM-R190) zijn het vooral place holders die de toch al lege pagina serien. Maar zoals gezegd, op basis van lekken weten we eigenlijk alles al.

Zo krijgen de Galaxy Buds Pro een stevige accuduur van 28 uur en wat leuke nieuwe features. Allerbelangrijkst is daarentegen natuurlijk de prijs, die ook al uitlekte. Naar alle waarschijnlijkheid gaan de Buds Pro rond de €209 zitten, precies net zo duur als de Apple AirPods Pro.

Naar verluidt onthult Samsung de Buds Pro halverwege deze maand officieel, samen met de Galaxy S21-serie.