Oeps, Samsung onthult per ongeluk alvast Galaxy S21 FE - Apparata

Foto Galaxy S20 FE via Samsung

De nog niet aangekondigde Samsung Galaxy S21 FE verschijnt kort op de officiële website van de fabrikant. Typfoutje of de aankondiging voor?

Geheime en nog niet openbare informatie komt doorgaans van insiders of anonieme bronnen, maar Samsung schiet nu zichzelf in de voet. Gisteren verschijnt tijdelijk de product pagina van de Samsung Galaxy S21 FE online. Ondertussen heeft het merk het foutje weer rechtgetrokken, maar de kogel is door de kerk. Er komt een Fan Edition van de nieuwste Galaxy S-familie.

Samsung Galaxy S21 FE

Na de Galaxy S20-serie kwam Samsung laten datzelfde jaar met een tussenmodel, de Fan Edition. Dat was een redelijk succes en een prima toestel. Samsung liet toen doorschemeren dat de spin-off een blijvertje zou zijn, maar officieel werd het nooit aangekondigd.

Ook de volgende Samsung Galaxy S21 FE is nooit aangekondigd, maar verscheen wel even op de Mexicaanse website van Samsung. Onder het kopje ‘Mobile’ was rechts een reclame zichtbaar voor de volgende Fan Edition. Uiteraard moeten we erbij vermelden dat het om een simpele vergissing zou kunnen gaan. Een Mexicaanse medewerker van Samsung heeft potentieel te enthousiast ‘Fan Edition’ achter de Galaxy S21-noemer geknald.

Of Samsung maakt zich klaar voor de release van het toestel ergens in augustus. Recente lekken bevestigen namelijk niet alleen het bestaan van het toestel, maar noemen ook die maand als waarschijnlijke releasedatum. We zullen dus snel weten of het een onschuldig foutje was, of dat de Samsung Galaxy S21 Fan Edition eraan zit te komen. Ik zet m’n geld op de tweede optie.