Oeps, Samsung onthult zelf al per ongeluk Galaxy A52 en A72 - Apparata

Foto @Samsung

Het lijkt erop alsof Samsung per ongeluk zelf de aankomende Galaxy A52 en A72 heeft onthuld, inclusief releasedatum.

Samsung gooit vandaag per ongeluk zelf de hulppagina’s van de Galaxy A52 en A72 online. Het gaat om twee zeer veelbelovende Galaxy-toestellen die respectievelijk in de mid- en high-end vallen. Naast de webpagina’s maakt Samsung nog een ogenschijnlijke blunder. Ze gooiden de aankomende Unpacked Livestream videopagina ook al online.

Samsung onthult per ongeluk Galaxy A52 en A72

Het is onbekend of Samsung hier ‘per ongeluk’ zelf loopt te lekken of dat het om echte fouten gaat. Hoe dan ook, op de Galaxy A52 en Galaxy A72 support pagina’s hier en hier (op het moment van schrijven nog steeds online) zijn de toestellen te zien, zo spot AndroidAuthority.

Wat betreft design lijken beide toestellen erg op hun voorgangers. Het zijn daarentegen natuurlijk wel lage resolutie plaatjes. Sterker nog, het zouden zomaar placeholders kunnen zijn totdat de toestellen daadwerkelijk onthuld zijn.

Over die onthulling weten we ook al het een en ander. Zoals uit de onderstaande Twitter-post blijkt, was de videopagina voor Galaxy Unpacked 2021 ook al even live. Daarop was het teaser-scherm met de onthullingsdatum te zien; op 17 maart om 14:30 lanceert Samsung de Galaxy A52 en A72. Die pagina is ondertussen wel weer offline gehaald.

Galaxy Unpacked March 2021

March 17



KST 2230

PDT 0630

CDT 0830

EDT 0930

GMT 1330 pic.twitter.com/jQK05B2act — Tron (@FrontTron) March 4, 2021

Verdere informatie over de Galaxy A52 en A72 is er vooralsnog niet. Wel suggereren lekkers dat er van beide uitvoeringen een 5G-variant komt. We hoeven daarentegen niet meer lang te wachten tot we zeker weten wat we kunnen verwachten.