Oeps, spraakassistent leest spontaan voor en… [video]

Genante situaties als spraakassistent ineens doet wat hij (of zij) wilt.





Stel je voor, onderweg naar een saai zakendinertje heb je nog even een spannende sms-conversatie met jouw partner. Ook heb je een collega een appje gestuurd dat je hoopt dat die saaie directeur niet weer eindeloos gaat speechen…

Nietsvermoedend wandel je het restaurant in en inderdaad, doodse stilte voor de gevreesde speech. Terwijl de zaal wacht begint jouw spraakassistent ineens alle stomende berichten met jouw partner voor te lezen en tot overmaat van ramp is ook de vrees voor de speech luidkeels te verstaan. Wat een afgang! Daar kan men in het Britse parlement inmiddels over meepraten.

Toch kan het ‘dankzij’ SurfingAttack veel vaker gebeuren. Onderzoekers toonden dit aan in een filmpje.

Met een laptop en een zender die utrasone geluidsgolven kan produceren kun je nagenoeg iedere spraak-assistent overnemen.

Dit doe je door met de laptop een utrsoon geluidscommando te maken om de assistent te activeren. Met de zender stuur je dit signaal naar de smartphone die je wilt besturen. Wanneer het lukt kan je daarna alle commando’s geven die je wilt. Zo kan je inderdaad iemand in verlegenheid brengen door de tekstberichten even op volle sterkte door de zaal te laten schallen. Je kunt ook meer ingrijpende dingen doen, zoals de selfiecamera van de smartphone van het doelwit bedienen.

De sceptici die denken dat het ‘nooit lukt’ om hun stem na te bootsen worden door onderzoekers teleurgesteld. Zij testten deze techniek op 17 verschillende apparaten. Dertien daarvan waren Android devices met Google Assistant. De andere vier waren iPhones met Siri. De onderzoekers konden SurfingAttack toepassen op 15 verschillende apparaten. Alleen de Huawei Mate 9 en Samsung’s Galaxy Note 10+ waren niet te foppen.

Nu zijn er op dit moment nog wel andere factoren die ervoor zorgen dat je niet bang hoeft te zijn dat jouw spraak-assistent morgen ineens gaat rebelleren, maar voorzichtigheid is geboden. Zeker als jouw spraakassistent ook jouw dokter blijkt.

Bron: The Register