Oeps, T-Mobile zet OnePlus 9 (Pro) specs te vroeg online - Apparata

Foto @OnePlus

De OnePlus 9 en 9 Pro zijn per ongeluk door T-Mobile onthuld op de officiële site, waarbij praktisch alle specs een dag voor de onthulling al te zien waren.

T-Mobile heeft zich kennelijk vergist in de data, zo spot Evan Blass. De provider zet een dag voor de officiële onthulling van de OnePlus 9-serie de specs van de toestellen al online. In principe was alles natuurlijk al lang gelekt, maar omdat het van de provider komt weten we eigenlijk zeker dat de informatie accuraat is. Dit zijn de OnePlus 9 en 9 Pro.

OnePlus 9 (Pro) specs te vroeg online

Slechts een dag voor de officiële onthulling van de OnePlus 9 en 9 Pro zet T-Mobile de smartphones online. De pagina’s van de betreffende smartphones waren slechts eventjes te zien, waarna ze weer offline gehaald werden. Er was wel net genoeg tijd voor bekende lekker Blass om een paar screenshots te nemen.

Daaruit kunnen we opmaken dat de OnePlus 9 en 9 Pro solide specs zullen meekrijgen. Om met de standaard OP 9 te beginnen. Het toestel zal worden aangedreven door de gloednieuwe Snapdragon 888. Het scherm bedraagt 6.55-inch (full HD+, 2400×1080 pixels). De smartphone komt in configuraties van 128GB en 256GB opslagruimte (niet uitbreidbaar), en 8GB en 12GB RAM. De batterijcapaciteit bedraagt 4500mAh.

De OnePlus 9 Pro krijgt een iets groter 6.7-inch display (AMOLED, 3216 x 1440 pixels). Verder zijn alle andere vermelde specs identiek. Ondanks het grotere scherm blijft de accu van de 9 Pro dus 4500mAh. Ook de hoeveelheden RAM en opslagruimte veranderen niet.

Het enige wat niet in de officiële OnePlus 9 (Pro) specs van T-Mobile is opgenomen, is de camera-setup. Daarover liet OnePlus zelf recentelijk al wel wat los. Het Chinese merk gaat namelijk flink inzetten op een betere camera, in samenwerking met cameramerk Hasselblad. Morgen, dinsdag 23 maart om 15:00 Nederlandse tijd weet je het officieel, want dan kondigt OnePlus de 9-serie én de OnePlus Watch officieel aan.