Oeps, Xiaomi onthult per ongeluk nieuwe processor

Een aankomende Xiaomi smartphone krijgt een wel heel bijzondere processor. Een Snapdragon processor die nog niet bestaat, om precies te zijn.

Xiaomi maakt zich op voor de release aankomende Redmi K30 5G Speed Edition, de geüpdatete versie van deze Redmi. Chinese retailer JD zal het aankomende toestel vanaf 11 mei aanbieden. De Speed Edition is daarentegen zo ‘snel’, dat hij een processor mee krijgt die nog helemaal niet uit is. Sterker nog, technisch gezien bestaat de Snapdragon 768G niet eens.

Xiaomi Redmi K30 met ‘Snapdragon 768G’ processor

De Xiaomi Redmi K30 5G Speed Edition zou volgend verkoper JD geleverd worden met een Snapdragon 768G, zo spot XDA-Developers. De snelste en hoogst genummerde Snapdragon in de 7-serie is daarentegen de Snapdragon 765G zoals we die in de OnePlus Z zouden vinden.

Nu is de eerste gedachte natuurlijk ‘ah, typefoutje, kan gebeuren’. Maar als je de verkooppagina in de officiële JD-app op een smartphone bekijkt, vind je twee keer een referentie naar de Snapdragon 768G.

Klinkt niet gek

Ervan uitgaande dat dit niet een dubbele typefout is, heeft Xiaomi (of JD) per ongeluk een nieuwe Snapdragon onthuld. En Snapdragon 768G klinkt niet super get. De vernieuwde Redmi K30 is een kleine upgrade en zo zou de 768G dat ook kunnen zijn ten opzichte van de 765G. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Snapdrago 710 en 712.

De Xiaomi Redmi K30 5G Speed Edition met de bijzondere processor zou op 11 mei uitkomen. Dan weten we pas zeker of het hier om een accidentele onthulling gaat, of slechts een ongelukkig typefoutje.

Lees ook: ‘Flagship killer’ Xiaomi Mi Note 10 Lite komt naar Nederland