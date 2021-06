Oepsie, Bing maakt verdachte 'menselijke' blunder - Apparata

Zoekmachines Bing, Yahoo en DuckDuckGo vergaten recentelijk plotseling om de iconische ‘Tank Man’ te laten zien. Hoe kon dat gebeuren?

Als zoekmachine is het de bedoeling dat gebruikers alle informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Maar dat ging afgelopen vrijdag goed mis, zo ontdekken verschillende media. Onder andere Bing, Yahoo en DuckDuckGo lieten namelijk geen foto’s van de iconische Tank Man zien. Foutje kan gebeuren, maar in dit geval lag het heel wat gevoeliger.

Bing vindt geen Tank Man

Afgelopen vrijdag 4 juni was het 32 jaar geleden dat een onbekende man bij het Plein van de Hemelse Vrede (beter bekend als Tiananmen Square) een gigantische colonne tanks tegenhield. Minuten lang wist één persoon de Chinese overheid te tarten. Het werd een legendarisch historisch moment dat symbool ging staan voor vrijheid van meningsuiting, rebellie en het protest tegen de totalitaire Chinese overheid. Daarom censureert de Chinese overheid de foto al sinds 1989 consistent.

Ook Bing kreeg eventjes de smaak te pakken, aangezien er geen foto’s van Tank Man verschenen bij een zoekopdracht naar het woord. Ook de andere vermelde zoekmachines lieten de iconische foto niet zien, aangezien ze zoekopdrachten uitbesteden aan Microsoft.

Bing zegt tegenover TheVerge dat het om een menselijke fout ging. “Dit komt door een accidentele menselijke fout en we werken actief aan een oplossing,” zo luidt het statement. Ondertussen is het probleem inderdaad opgelost, maar het is zachtst gezegd opvallend dat juist op de ‘verjaardag’ van het incident er geen foto’s van te vinden waren.

Bing legt verder ook niet uit hoezo één persoon kennelijk kan bepalen of bepaalde zoekopdrachten iets opleveren. Sterker nog, volgens hetzelfde medium werden er genoeg plaatjes getoond bij het zoeken naar ‘Tank Man’. Maar ze hadden allemaal niks met de bloederige studentenprotesten te maken. Alleen de politiek gevoelige plaatjes beleven dus achterwege?!

Kortom, eigenlijk heeft Bing helemaal geen uitleg gegeven. Het is niet aannemelijk dat het bedrijf een anti-Chinees politiek statement probeerde te geven. Wellicht dat de persoon in kwestie wel wat probeerde te zeggen? Hoe dan ook, het verhaal gaat om een gevoelig onderwerp en het is veel te verdacht dat juist op die dag juist die plaatjes niet te zien waren..

