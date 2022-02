Oepsie, Donald Trump is een beetje hypocriet met Truth Social

Donald Trump wil met Truth Social en platform opzetten zonder censuur en strenge regels, maar dat gaat nu al behoorlijk fout.

Nadat toenmalig president van de V.S. Donald Trump van Twitter afgegooid werd na de zoveelste naargeestige Tweet, besloot hij een eigen platform met blackjack en hookers op te zetten. Met Truth Social wil Trump een ‘censuurvrij sociaal medium’ maken. Laat Truth Social nog voor een officiële lancering al de eigen regels breken. Niet dat dit een verrassing is, maar toch. De ironie spat ervan af.

Trump speelt met eigen regels op Truth Social

Het sociale medium verbande namelijk een gebruiker onder de naam @DevinNunesCow. ‘Dit is censuur’, schrijft de bedenker Matt Ortega op Twitter, zo detailleert Mashable. Waarom kiest het platform ervoor om zo’n ogenschijnlijk onzinnige naam niet toe te laten?

Daarvoor moeten we enkele jaren terug in de tijd, toen @DevinCow groot nieuws was. Het Twitter-account werd namelijk aangeklaagd door een zekere Devin Nunes, een voormalige Republikeinse politicus en melkveehouder. Het Twitter-account was een komische interpretatie van hoe een koe van Nunes Twitter zou gebruiken. Niet volgens de politicus zelf, zo bleek uit de rechtszaak.

En nu censureert Trump met zijn netwerk een account dat verwijst naar het spoofaccount dat tijdens zijn presidentiële carrière relevant was. Voor een sociaal medium dat opener en zonder censuur zou zijn, blijkt een accountnaam met een knipoog naar een comedyaccount blijkbaar te veel.