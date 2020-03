Officieel: alle specificaties van de Xbox Series X [video]

Xbox-baas Phil Spencer pakt uit met onthullingen en beelden.





Zojuist deelde Phil Spencer online de laatste lijst met specificaties van de Xbox Series X en -eerlijk is eerlijk- deze is indrukwekkend. Je kunt de volgende zaken verwachten:

Processor 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU Grafische kaart 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU Die Size 360.45 mm2 Process 7nm Enhanced Werkgeheugen 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus Bandbreedte geheugen 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s Interne opslagcapaciteit 1 TB Custom NVME SSD I/O Throughput 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block) Verwisselbaar geheugen 1 TB Expansion Card (matches internal storage exactly) Connectiviteit externe opslag USB 3.2 External HDD Support Optische drive 4K UHD Blu-Ray Drive Performance Target 4K @ 60 FPS, Up to 120 FPS

In een zeer uitgebreide Deep Dive, die eigenlijk als presentatie voor de GDC2020 bedoeld was, legt men alle specificaties uit. Daarnaast belooft men de komende dagen demonstraties in allerlei live streams. Ook deze ter vervanging van hetgeen geshowd zou worden tijdens GDC2020.

Voor nu gaf men alvast twee technische demo’s vrij. Deze willen we je uiteraard niet onthouden.

Ook de razendsnelle laadtijd kreeg een aparte techdemo:

Uiteraard zijn we zeer benieuwd wanneer we zelf mogen testen en wat dat moet kosten, maar deed Phil Spencer nog geen mededelingen over.

Uiteraard zijn we ook benieuwd of we de volgende dagen in de game-demonstraties kunnen zien of Microsoft zich wel of niet in de voet schiet.

Bron en foto: Xbox