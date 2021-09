Officieel: alles van The Office op Netflix Nederland

Het heeft jaren geduurd, maar eindelijk krijgen we The Office op Netflix in Nederland.

Er zijn van die series die je gewoon op Netflix wil zien, echter werden ze nooit in het aanbod opgenomen. Dat was dan vaak een rechtenkwestie. De Amerikaanse versie van The Office is zo’n serie. Al jaren hopen Nederlanders dat deze serie toch eens in het Nederlandse aanbod zou worden opgenomen. Tevergeefs. Twee jaar geleden hadden we alle hoop verloren op een The Office op Netflix in Nederland.

Na al dat wachten komt er een einde aan de ellende. The Office komt namelijk wél op Netflix in ons land. Het nieuws werd al eerder deze maand bevestigd door Netflix op Twitter, maar nu is het helemaal officieel met het aankomende oktober aanbod. Want daar is The Office nu in opgenomen.

Vanaf 23 oktober 2021 kun je The Office streamen op Netflix in Nederland. Alle negen seizoenen zullen te zien zijn op de Nederlandse versie van de Amerikaanse streamingdienst. Met die rechten weet je het overigens maar nooit. Kijk dus zeker zodra je de mogelijkheid hebt. Voor je het weet verdwijnt het weer..

Naast The Office verschijnt ook Seinfeld op Netflix. Vanaf 1 oktober is seizoen één tot en met negen te zien.