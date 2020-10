Officieel: Apple iPhone 12 event aangekondigd - Apparata

Het Apple iPhone 12 event is officieel aangekondigd. Het wachten is daarmee bijna voorbij!

Voor het eerst in de geschiedenis van het merk komt Apple met twee keynote events in het najaar. De eerste hebben we inmiddels gehad. Dat event vond in september plaats en draaide onder meer om de nieuwe Apple Watch. Waar het echt om draait is natuurlijk de nieuwe iPhone. Vandaag heeft het Amerikaanse techbedrijf het iPhone 12 event officieel aangekondigd.

Het Apple iPhone 12 event zal op 13 oktober plaatsvinden. Het Amerikaanse techbedrijf is begonnen met het versturen van uitnodigingen. Net als de voorgaande keynotes, zal ook deze keynote weer digitaal plaatsvinden op het Apple Park. Het thema van dit evenement is “Hi, Speed.”. Dat klinkt bijna een beetje OnePlus-achtig. Wat zou Apple in petto hebben?

Normaal gesproken kondigt Apple nieuwe iPhones in september aan. Dat is nu een paar weken later. De nieuwe iPhone komt ook later dan gebruikelijk in de winkel te liggen. Mik op een release eind oktober of begin november voor Nederland. Het Apple iPhone 12 event zal online live te volgen zijn. Verwacht tenminste drie nieuwe iPhones. Wellicht heeft het techbedrijf nog wat anders in petto. Bijvoorbeeld een ARM MacBook of iets dergelijks. Je weet het maar nooit met die One More Thing-slogan van ze.