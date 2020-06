Officieel: Apple kondigt datum WWDC 2020 aan

De techgigant heeft officieel bekendgemaakt wanneer de online WWDC in 2020 gaat plaatsvinden.

Het was even wachten op het hoe en wanneer, maar het antwoord is eindelijk daar. Apple heeft nu aangekondigd wanneer WWDC 2020 gaat plaatsvinden.

Apple-fans hebben nog ruim een week de tijd om popcorn te kopen. Het event zal namelijk op maandag 22 juni om 1 PM ET gaan plaatsvinden. Vertaalt naar de Nederlandse tijd betekent dit dat je om 19:00 kunt inschakelen. De keynote is om 19:00, maar het WWDC is altijd meer dan wat Apple-mensen die een middag aan elkaar praten. Zo zijn er gedurende de hele week events voor ontwikkelaars te bezoeken. Allemaal digitaal dit jaar uiteraard.

Tijdens de keynote gaat Apple iOS 14 uit de doeken doen. Ook is de verwachting dat het techbedrijf op WWDC 2020 nieuwe producten gaat aankondigen. Daarnaast gaat Apple het WWDC-podium gebruiken om de overstap naar ARM-processors bekend te maken.

Er zijn tal van mogelijkheden om de keynote te volgen. Er komt een livestream op de site van Apple, op de Apple Developer app, op de Apple Developer website, via de Apple TV en -het makkelijkste- op YouTube. Als het eenmaal zover is lees je uiteraard hier op Apparata hoe je de keynote exact kunt bekijken.