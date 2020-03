Officieel: Apple kondigt nieuwe iPads aan

Zoals verwacht gaat het hier om nieuwe varianten van de iPad Pro.





Ze hebben hetzelfde uiterlijk als de oude iPad Pro’s gekregen, maar er zijn wel degelijk een hoop dingen nieuw. Allereerst de camera’s. Die hebben nu een LIDAR scanner en ondersteuning voor augmented reality (AR). Het camera-eiland lijkt op dat van de iPhone 11-serie.

Verder neemt Apple een nog dichtere stap naar de vervanging van een computer. Ze omschrijven de nieuwe iPads als de computer die niet je computer vervangt. Begrijp jij hem nog? De nieuwe iPad Pro’s komen met een ‘Magic Keyboard’ mét ingebouwde trackpad en toetsenbordverlichting. Ook is de processor van de tablet verbeterd.

De iPad Pro 2020 is er met 11-inch of als 12.9-inch te krijgen. Prijzen beginnen bij 899 euro voor het goedkoopste model. De 12.9-inch is er vanaf 1.119 euro. Opslagmogelijkheden zijn er van 128 GB tot maximaal 1 TB. De nieuwe iPads zijn voorlopig alleen online te bestellen. Hier in Europa zijn de Apple Stores vanwege het coronavirus tot nader order gesloten.