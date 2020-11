Officieel: Apple kondigt nóg een keynote aan voor Macs - Apparata

Foto @Apple

Apple kondigt nóg een keynote aan voor later deze maand, waarbij waarschijnlijk verschillende Macs in de spotlight zullen staan.

Een kleine maand geleden organiseerde Apple hun meest recente keynote en werd de iPhone 12 aangekondigd. Een maand daarvoor gaf het merk een showcase voor de nieuwe serie horloges. Toch hebben Apple-fans nóg een evenement om naar uit te kijken. Op 10 november vindt namelijk de laatste keynote van dit jaar, het ‘One More Thing’ event plaats. En dan draait het allemaal om de Macs.

Apple keynote voor Macs

Verschillende platformen publiceren vandaag een grote Apple aankondiging, het One More Thing keynote evenement voor Macs. Althans, op basis van de teaser image is weinig te zeggen, maar insiders hebben het al langer over een event rondom Apple’s computers.

Naar verluidt zullen we daar onder andere kennis maken met de iMac 2021. Deze gloednieuwe PC van Apple zal ongetwijfeld stevige specs mee krijgen, maar het is vooral de chipset die in de spotlight zal staan.

Apple stapt namelijk rustig aan over naar ARM-chips, ofwel Apple Silicon. Voorheen maakte Apple altijd gebruik van Intel-chips voor hun Macs. Met de eigen processor moeten computers van de iPhone-maker veel krachtiger worden.

Tegelijkertijd gaan er geruchten rond dat Apple tijdens de keynote nog een nieuw toestel aan hun line-up Macs toe gaat voegen. Namelijk een nieuwe 13-inch MacBook Air met ARM-chip. Die zou naar verluidt nog dit jaar uit moeten komen!

Tot slot zou het One More Thing ook nog plek hebben voor aankondigingen voor Apple’s muziek apparatuur. De reeds gelekte Apple AirPods serie in het bijzonder. Misschien dat we zelfs de over-ear headphones te zien krijgen, al zou dat stukje technologie nog productieproblemen ondervinden.

We zullen het op 10 november weten. Om 19:00 zal de livestream plaatsvinden.