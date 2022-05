Officieel: Apple stopt met de iPod

De iPod gaf een hele generatie muziek, maar na lang uitstellen heeft Apple eindelijk de stekker getrokken uit de iPod.

Als het gaat om draagbare apparaten is de iPhone niet meer weg te denken uit de wereld. Voordat Apple echter de iPhone aan ons voorstelde in 2007, was er een ander draagbaar apparaatje dat Apple populair heeft gemaakt: de MP3-speler. De Amerikanen waren er snel bij met de iPod, een soort walkman zonder CD. Een klein apparaatje waar je digitaal muziek op kon zetten en ze met oortjes of een koptelefoon af kunt spelen. Aardig revolutionair en zo aan het eind van de jaren ’90 tot pak ‘m beet 2012 was de iPod niet weg te denken uit ons leven. In theorie was de iPod altijd een klein apparaatje met een grote draaiknop als hoofdbediening.

iPod Touch

Wat ook nog even voor een revolutie zorgde was de iPod Touch. Een soort iPhone maar dan volledig gericht op muziek. Tenminste, net als de iPhone zat er ook een App Store op met de mogelijkheid voor bijna alle apps die een iPhone ook kon ontvangen. Het was eigenlijk een soort iPad in iPhone-formaat, je kon er namelijk niet mee bellen (tenminste, er zit geen simkaart in). Waarom we deze nog even benoemen: de iPod Touch is nog steeds te koop!

Je kunt de Apple iPod Touch gewoon nog kopen met een vanafprijs van 230 euro. Op zich zou dat best een toffe deal zijn als een iPhone buiten budget valt, maar de iPod Touch is… bijzonder. Qua uiterlijk is het net een soort dunne iPhone 4 en ook de – iets aangepaste – A10 Bionic chip is stokoud. Je vraagt je eigenlijk af waarom ‘ie nog verkocht wordt. Apple kennelijk ook, want ze kondigen officieel aan dat de iPod niet meer gemaakt wordt.

Apple stopt met de iPod

Daarmee eindigt het verhaal van de iPod na meer dan 20 jaar. Hoe het werkt: je kunt via Apple de iPod Touch nog kopen, maar alleen zo lang de voorraad strekt. Daarna is het basta. Er komt geen nieuwe iPod om de Touch te vervangen. Een alternatief, volgens Apple, is het nemen van een Apple Music-abonnement zodat je de muziek die de iPod bood naar al je andere apparaten kunt streamen. Als je geïnteresseerd bent in Apple Music was de kans toch al groot dat je een iPhone hebt, wat ook een alternatief voor de iPod Touch is.

We kunnen ons niet voorstellen dat de iPod Touch nog een zeer populair Apple product was, maar als je hem nog wil: koop hem zo snel mogelijk.