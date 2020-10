Officieel: Assassin's Creed-serie op Netflix - Apparata

De populaire gamereeks Assassin’s Creed krijgt een eigen serie op Netflix. Dat is nu officieel bekendgemaakt.

Assassin’s Creed heeft in het verleden al een eigen film gehad, maar een serie is er tot op heden nog niet gekomen. De geruchten klonken al even in het rond en nu is het nieuws officieel. Middels een teaser van een paar seconden krijgen we de aankondiging te zien. Assassin’s Creed zal een Netflix Original worden.

Daarmee haalt Netflix een grote titel in huis. De vraag is of het een topper of een juist een flop gaat worden. Het verfilmen van een game is en blijft spannend. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. En hoewel de Assassin’s Creed film (die hier niets mee te maken heeft) aardig was, zijn er tal van game verfilmingen te noemen die een absolute flop waren.

Er is nog veel onduidelijk over Assassin’s Creed-serie op Netflix. Wie de acteurs zijn en wanneer de serie verschijnt op de Amerikaanse streamingdienst is bijvoorbeeld nog niet bekend. Wel is duidelijk wie de regie op zich nemen. Dat zijn Jason Altman en Danielle Kreinik. Beide zijn werkzaam bij Ubisoft. Wat dat betreft een geruststelling dat de Assassin’s Creed serie met deze betrokken personen wel legitiem lijkt te worden.