Officieel: deze games speel je op de Xbox Series X

Met de nieuwe Xbox Series X kun je ook games van een oudere generatie spelen. Microsoft heeft nu officieel kenbaar gemaakt hoe het werkt.

Het nadeel van het kopen van een nieuwe console is dat je oude games niet altijd compatibel zijn met het nieuwe apparaat. Wat dat betreft kijken gamers halsreikend uit naar de komst van de nieuwe Xbox Series X en de PlayStation 5. Beide consoles bieden namelijk ondersteuning voor oudere apparaten.

In het geval van de Xbox Series X heeft Microsoft vandaag nieuwe informatie uit de doeken gedaan. Het techbedrijf heeft bevestigd dat je tot vier generaties terug aan Xbox-games op de Series X kunt spelen. Dat betekent dat je zowel Xbox 360 als klassieke Xbox-games compatibel worden op de console.

De geruchten gingen al even rond, maar het is fijn dat de informatie nu officieel medegedeeld is, mocht je hebben getwijfeld. Deze zomer zal Microsoft meer info bekendmaken over de Xbox Series X. Op gamebeurs E3 doet het techbedrijf die informatie uit de doeken.

Our commitment to compatibility means existing Xbox One games, including backward-compatible Xbox 360 and original Xbox games, look and play better than ever before. Your favorite games, including titles in Xbox Game Pass, benefit from steadier framerates, faster load times and improved resolution and visual fidelity – all with no developer work required. Your Xbox One gaming accessories also come forward with you. – Phil Spencer, eindbaas bij Xbox