Officieel: Dit is de futuristische LG Wing - Apparata

Foto @LG

Vandaag kondigt LG officieel de bijzondere LG Wing aan. De mogelijkheden zijn flink, maar zijn de specs dat ook?

Vandaag onthult LG de futuristische LG Wing. Eind vorige maand dook het toestel voor het eerst op, maar nu is het officieel. De smartphone heeft een volledig nieuwe vormfactor en dat zie je direct. Uitgeklapt maken de twee schermen namelijk de letter ‘T’. En daar zijn een hoop praktische voordelen aan verbonden.

LG Wing specs

De voornaamste feature van de LG Wing is natuurlijk het feit dat het toestel twee schermen heeft. Het hoofdzakelijke OLED-scherm is 6.8-inch groot (2460×1080 pixels). Na rotatie komt er een tweede scherm tevoorschijn dat 3.9-inch bedraagt (1240×1080 pixels). De schermen hebben een relatief kleine bezel en geen notch.

De selfiecamera zit namelijk in het frame verstopt. Het gaat om een 32MP lens. Aan de achterkant heeft de LG Wing een triple setup met een 64 MP hoofdcamera en twee ultragroothoeklenzen van respectievelijk 13 en 12 MP. Die laatste noemt de Gimbal Motion Camera, maar beiden lenzen filmen in ultra wide.

Verder wordt de LG Wing aangedreven door een degelijke Qualcomm Snapdragon 765G (met 5G ondersteuning), 8GB RAM, 128 of 256GB opslagruimte en een 4000mAh batterij. Over de prijs heeft het Zuid-Koreaanse merk nog niets bekend gemaakt. De gelekte prijs van zo’n €850 ziet er daarentegen wel redelijk aannemelijk uit. Het toestel heeft immers redelijk conservatieve specs, maar wel een unieke vormvactor.

Nuttige vormfactor

Daarover gesproken, LG geeft een hele serie praktijkvoorbeelden van hoe je de Wing kunt gebruiken. Zoals gezegd, het toestel klapt open in een T-vorm. Het is dus een gewone smartphone met een extra scherm als je dat nodig hebt.

Dat tweede scherm fungeert dan ook als extra controlepaneel, bijvoorbeeld tijdens het rijden. Ook kun je de camera op het tweede scherm bedienen terwijl het hoofdscherm een preview geeft. Maar ook minder specifieke toepassingen zijn mogelijk. Denk aan het maken van aantekeningen terwijl je iets leest of kijkt. Of wat dacht je van internetten terwijl je aan het videobellen bent.

Kortom, een hoop nuttige toepassingen voor deze bijzondere nieuwe vormfactor. Ja, het is een luxedingetje. Maar het voelt misschien allemaal iets organischer dan een tablet maar dan compacter. Uiteindelijk zullen de reviewers moeten gaan uittesten of het praktisch nut heeft, en of de nog niet aangekondigde prijs goed is of niet!