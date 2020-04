Officieel: Dit is de goedkope Apple iPhone SE 2020

Apple kondigde vandaag officieel de iPhone SE aan. Piepklein en spotgoedkoop!





Vandaag verrast Apple fans met een gloednieuw toestel in de iPhone line-up. In tegenstelling tot allerlei lekken van de afgelopen maanden gaat het om de simpel getitelde iPhone SE (2020). Het toestel krijgt een voor hedendaagse begrippen piepklein scherm met een voor Apple-begrippen piepklein prijskaartje. Is het de slimme zet die we voorspelden of is dit slechts een raar klein toestel in de anderzijds luxe line-up iPhones?

De Apple iPhone SE krijgt inderdaad een iPhone 8-achtig design voor een prijs vergelijkbaar met dat toestel. Voor een vanaf-prijs van slechts €489,- krijg je een 4,7-inch LCD display met 16:9 beeldverhouding, een ‘ouderwetse’ fysieke vingerscanner en grotere bezels dan je gewend bent.

Het toestel is uitgerust met de krachtige Apple A13 Bionic die we eerder al in de iPhone 11-serie zagen. De goedkoopste uitvoering komt met 64GB opslagruimte en een onbekende hoeveelheid RAM. Ook maakt Apple niet bekend hoe groot de batterij is, maar de iPhone SE zou ongeveer net zo lang mee gaan als de iPhone 8. Dat toestel had een kleine batterij van 1.821mAh. Het kleine scherm maakt wel dat de kleine batterij in theorie voldoende is. Maar het klinkt wel als heel erg klein.

Verder komt de iPhone SE met primaire camera van 12MP en een selfiecamera van7MP. Tot slot krijg je niet de waterdichtheid die je gewend bent van hedendaagse iPhones. De iPhone SE heeft een rating van IP67, in tegenstelling tot de IP68 van de meeste nieuwe toestellen.

De bovenstaande variant kost dus €489 euro met 64GB opslagruimte. Voor 128GB betaal je €539 euro. De duurste variant kost €659 euro en heeft 256GB opslagruimte. Vanaf vrijdag om 14:00 is het toestel via Apple’s website te bestellen. De iPhone SE ligt vervolgens vanaf 24 april in de winkels.

Foto @Apple