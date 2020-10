Officieel: Dit is de iPhone 12 Pro - Apparata

Want er moet er eentje natuurlijk het topmodel zijn!

Tijdens het live event vanavond lanceerde Apple naast de iPhone 12 ook direct de iPhone 12 Pro. ‘The best iPhone ever’, natuurlijk. Dat verwachten we natuurlijk ook van het nieuwe topmodel. Maar welke features vallen er voornamelijk op? Los van het feit dat de iPhone 12 PRO natuurlijk uitgerust is voor 5G.

Natuurlijk de A14 Bionic chip. Nieuw design met ‘Ceramic Shield’. Voor iPhone begrippen een sterk verbeterd camera, een LiDAR Scanner. En afsluitend het grootste Retina XDR display ooit op een iPhone.

De processor van de iPhone 12 PRO

De iPhone 12 PRO is uitgerust met de door Apple ontwikkelde A14 Bionic chip. Apple claimt daarmee de snelste smartphonechip te hebben.

Wat zijn de cameraspecs van de iPhone 12 PRO?

De meeste tijd nam Apple tijdens de introductie van de iPhone 12 PRO voor de video en fotokwaliteiten van de nieuwe PRO. Waar andere merken al langer opnames in HDR mogelijk maken bracht Apple dit als een nieuwe wereldwonder.

Maar nieuw is het natuurlijk als jij in de Apple bubble woont (sommigen van ons zitten daar ook hoor). Een nieuwe sensor moet zorgen voor betere beelden en later dit jaar volgt Apple ProRaw waarmee je nog meer mogelijkheden krijgt om foto’s te bewerken. Daarnaast is de beeldstabilisatie verder verbeterd.

De specificaties van de PRO en de PRO Max verschillen onderling. Met de Max natuurlijk als winnaar met de beste specs.

PRO:

ƒ/1.6 aperture

27 procent verbetering in lage-licht omstandigheden

de ultra-wide-angle lens heeft 120 graden beeldhoek

52mm

4x optische zoom

PRO Max

ƒ/1.6 aperture

47 procent grotere sensor met 1.7μm pixels wat 87 procent verbetering zou moeten opleveren in lage-licht omstandigheden

65mm

5x optische zoom

iOS14

Het nieuwe iOS14 zorgt ervoor dat je zometeen op de iPhone 12 je schermen meer naar je eigen wensen kunt inrichten. Mogelijkheden om nog meer te customizen en ordenen worden in de loop van het jaar toegevoegd.

Nieuwe accessoires met Magsafe

Direct met de lancering van de iPhone 12 komt Apple met een aantal accessoires. De Magsafe accessoires maken gebruik van magneten om laders en wallets op de beschikbare hoesjes te bevestigen. Ziet er mooi uit en natuurlijk hebben toeleveranciers als Belkin direct autohouders en standaards beschikbaar.

Wat gaat de iPhone 12 PRO kosten?

De Nederlandse prijzen van de iPhone 12 PRO en de iPhone 12 PRO Max zijn ook bekend. Vanaf € 1.159 euro, dat is hetzelfde als het uitgaande model al is het geheugen nu wel verdubbeld naar 256 gb De iPhone 12 PRO Max kost € 1.259 of een tamelijk schrikbarende € 1.609 als je kiest voor 512gb.

Naast de twee formaten is de PRO leverbaar in 4 verschillende kleuren. Graphite, zilver, goud en ‘pacific blue’. Je kunt hem bestellen vanaf 16 oktober en hij wordt leverbaar vanaf 23 oktober. Voor de MAX moet je nog even wachten. Bestellen vanaf 6 november en uitleveren vanaf 13 november.