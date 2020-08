Officieel: dit is de nieuwe 27-inch iMac! [2020]

Apple heeft de 27-inch iMac in het nieuw gestoken. Dit kun je verwachten van de kersverse computer.

Zo nu en dan komt Apple met een update voor de computer line-up. Vandaag is de 27-inch iMac aan de beurt. Het Amerikaans techbedrijf propt niet zijn nieuwste techniek in de grote computer. Dus je hebt gewoon te maken met de Intel processoren en niet de nieuwe ARM-chips van Apple.

De update heeft als effect dat voortaan iedere 27-inch iMac standaard is uitgerust met een SSD. Verder zijn de processoren iets krachtiger geworden en heb je nu te maken met de tiende generatie Intel chipsets. Qua videokaarten is er keuze uit een AMD Radeon Pro 5300, een Radeon Pro 5500 XT, 5700 of de 5700 XT. Instappen qua opslag doe je met 256 GB of 512 GB, afhankelijk van de configuratie.

De nieuwe 27-inch iMac begint bij 2.099 euro. Je hebt dan een 3,1‑GHz 6‑core Intel Core i5-processor van de 10e generatie, 8 GB 2666‑MHz DDR4-geheugen, 256 GB SSD‑opslag, Radeon Pro 5300 met 4 GB GDDR6-geheugen en een Retina 5K‑display (P3) met een resolutie van 5120 x 2880.

Het topmodel begint bij 2.599 euro. Deze heeft een 3,8‑GHz 8‑core Intel Core i7-processor van de 10e generatie, 8 GB 2666‑MHz DDR4-geheugen, 512 GB SSD‑opslag en de Radeon Pro 5500 XT met 8 GB GDDR6-geheugen.

Nu bestellen betekent dat de computer vanaf aanstaande donderdag op z’n vroegst wordt geleverd.