Officieel: dít is wanneer iPhone USB-C móét hebben

De kogel is door de kerk: dit is wanneer Apple verplicht de iPhone met USB-C móét leveren volgens EU-regels.

Het hangt al een tijdje in de lucht, maar nu is het concreet. Elk ‘draagbaar apparaat’ moet tegen de herfst van 2024 geleverd worden met een USB-C poort en uiteraard een USB-C oplader erbij. Dit om unie te krijgen in het leveren van opladers en het compatibel zijn van elk apparaat met elke oplader.

iPhone moet USB-C

Het gaat natuurlijk om een algemene wet, maar de grootste reden dat dit nog verplicht gesteld moet worden is Apple en hun iPhone, waar het merk al jaren USB-C voor vertikt. Hun Lightning-poort is al stokoud en volgens velen al lang achterhaald, dus USB-C is welkom. Het niet leveren van USB-C lijkt eigenwijs zijn, aangezien vrijwel alle modellen van de iPad al wel zo geleverd worden.

Laptops

Ook laptops vallen onder deze nieuwe regel en dat is ook lullig voor Apple. Het merk heeft er namelijk net bij de gloednieuwe MacBook Pro’s een grote heisa van gemaakt dat MagSafe, hun eigen magnetische aansluiting, terug is. Dat wordt dus ook weer anders in 2024. Ter overzicht: alle apparaten die tegen 2024 met een USB-C geleverd moeten worden zijn telefoons, tablets, koptelefoons en headsets, handhelds en draagbare speakers.

Een regel die dus vooral Apple tot actie moet dwingen: verwacht dus een iPhone met USB-C tegen 2024, misschien volgend jaar al. (via BBC)