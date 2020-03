Officieel: dit komt er allemaal naar Netflix

Wanneer? Dat weet niemand. Maar dit kun je verwachten op Netflix.





Kijk je ook zo uit naar een nieuw seizoen van je favoriete serie? Of wanneer je die ene film kunt verwachten? Wanneer kunnen we in dit artikel niet mededelen, maar Netflix heeft in elk geval gecommuniceerd wat er allemaal in de pijplijn zit.

In dit artikel laten we zien dat er gaat verschijnen op Netflix. Dit zijn geen geruchten, maar officiële bevestigingen dat de content onderweg is. Helaas heeft de Amerikaanse streamingdienst geen releasedatum paraat, dus die hou je nog van ons tegoed.

Stranger Things – seizoen 4

Nadat een jongetje is verdwenen, wordt in een kleine stad een mysterie onthuld dat te maken heeft met geheime experimenten, angstaanjagende bovennatuurlijke krachten, en een vreemd meisje.

Bright 2

In LA lopen de spanningen op tussen verschillende wezens. Een menselijke politieman en zijn partner, een ork, vinden een machtig object en raken verwikkeld in een oorlog.

The Crown – seizoen 4 en 5

Het verhaal van twee van de beroemdste adressen ter wereld – Buckingham Palace en 10 Downing Street – en de intriges, liefdeslevens en machinaties achter de grote gebeurtenissen die de tweede helft van de 20e eeuw hebben gevormd. Twee huizen. Twee rechtbanken. Een kroon.

Umbrella Academy – seizoen 2

Een disfunctioneel gezin van superhelden proberen samen het mysterie van hun vader’s overlijden en de bedreiging van de apocalypse op te lossen.

Love, Death & Robots – seizoen 2

Gebaseerd op provocerende comic books uit de jaren ’70 die zowel Miller en Fincher hebben beïnvloed voor hun vermogen om verhalen te vertellen.

Undercover – seizoen 2 en 3

Een ecstasyproducent die in luxe leeft op de grens tussen België en Nederland komt voor veranderingen te staan als twee undercoveragenten infiltreren in zijn organisatie.

Atypical – laatste seizoen

Sam is een achttienjarige autistische jonge man die een grappige maar pijnlijke tocht begint naar zelfbewustzijn, liefde en onafhankelijkheid.

Dynasty – seizoen 3

De reboot volgt twee van de rijkste gezinnen van Amerika, de Carringtons en de Colbys, zoals zij voor controle over hun fortuin en hun kinderen vechten. De serie richt zich op Fallon Carrington, de dochter van miljardair Blake Carrington, en haar vroeger stiefmoeder Cristal, een Spaanse vrouw die met deze WASP-familie en de meest krachtige klasse van Amerika trouwt.

The Society – seizoen 3

Een groep tieners worstelt om te overleven nadat ze op mysterieuze wijze zijn getransporteerd naar een replica van hun rijke stad zonder spoor van hun ouders.

Kaos – seizoen 1

Een duistere komische en hedendaagse heroverweging van de Griekse mythologie, die thema’s van genderpolitiek, macht en leven in de onderwereld onderzoekt.

Dark – laatste seizoen

Dark is een familiesaga met een bovennatuurlijke twist. Dark is gesitueerd in een Duitse stad waar de verdwijning van twee jonge kinderen de relaties blootleggen van vier families.

The Witcher – seizoen 2

Gebaseerd op de best verkochte fantasy boeken-reeks; The Witcher. Het is een legendarische verhaal over het lot en familie. Geralt van Rivia, een eenzame monsterjager, worstelt om zijn plek te vinden in een wereld waar mensen dikwijls bewijzen zich te gedragen als verdorven beesten. Maar wanneer het noodlot hem in de richting van een machtige tovenares en een jonge prinses met een gevaarlijk geheim duwt, moeten de drie leren samen te navigeren door de toenemende onstabiliteit van het continent.

Sex Education – seizoen 3

Otis Thompson, een sociaal onhandige maagd op de middelbare school woont samen met zijn moeder, die sekstherapeut is. Hij werkt samen met de snedig slimme “bad-girl” Maeve om een ​​kliniek op te zetten om met de rare en wonderbaarlijke problemen van hun medeleerlingen om te gaan.

To All The Boys 3

Het schoolleven van Lara Jean staat volledig op zijn kop als haar geheime liefdesbrieven op onverklaarbare wijze worden verstuurd naar vijf jongens op wie ze verliefd is.

Virgin River – seizoen 2

Een verpleegster uit LA wil na een groot drama haar leven een nieuwe start geven. Ze reageert dan ook op een advertentie om in het afgelegen dorpje Virgin River aan de slag te gaan als verpleegkundige. Het leven in het kleine stadje blijkt al snel niet zo eenvoudig te zijn als ze had verwacht en Melinda moet haar eigen problemen zien op te lossen voor ze Virgin River als haar thuis kan zien.

Into The Night – seizoen 1

Wanneer de zon plotseling alles en iedereen begint te vermoorden doen passagiers op een nachtvlucht uit Brussel er alles aan om te overleven.

You – seizoen 3

Gebaseerd op de bestverkopende roman van Caroline Kepnes met dezelfde naam, is “You” een liefdesverhaal uit de 21ste eeuw dat vraagt: “Wat zou je doen om lief te hebben?” Wanneer een briljante boekhandel manager het pad kruist met een aspirant-schrijver, wordt zijn antwoord duidelijk: alles. Met behulp van internet en sociale media als zijn hulpmiddelen om de meest intieme details te verzamelen en dichter bij haar te komen, wordt een charmante en ongemakkelijke crush al snel een obsessie als hij stilletjes en strategisch elk obstakel – en persoon – op zijn weg verwijdert.