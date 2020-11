Officieel: dit kost de Dubbele MagSafe-oplader - Apparata

Apple heeft de prijs van de nieuwe Dubbele MagSafe-oplader bekendgemaakt. Dit kost de nieuwste accessoire van het techbedrijf.

Internationaal bekend als de MagSafe Duo Charger, kondigde Apple de komst van deze accessoire al eerder aan. De productlancering laat nog even op zich wachten. Wel heeft Apple alvast bekendgemaakt wat de Dubbele MagSafe-oplader gaat kosten.

De prijs

Tromgeroffel, voor 149 euro is de Dubbele MagSafe-oplader de jouwe. Met deze Apple accessoire is het mogelijk om twee compatibele apparaten tegelijkertijd draadloos op te laden. Bijvoorbeeld een iPhone én een Apple Watch. Het design is typisch Apple en je kunt de accessoire in elkaar klappen. Wel zo handig als je het ding bijvoorbeeld meeneemt in een tas. Niet alleen de apparaten van Apple kun je ermee opladen. In principe kunnen alle Qi-producten overweg met deze MagSafe Duo Charger.

De inhoud bestaat naast uit het product, uit een 1 meter lange USB‑C-naar-Lightning-kabel. Net als de iPhones van het merk, krijg je er geen USB‑C-lichtnetadapter van 20 W (stekker) bij. Wil je de Dubbele MagSafe-oplader aan het stopcontact hangen in plaats van aan een USB-C apparaat, dan zul je nog eens 20 euro moeten neertellen voor de USB‑C-lichtnetadapter van 20 W.

Is het duur? Tja, het is maar net hoe je tegen de apparaten en accessoires van Apple aankijkt. Wanneer de Dubbele MagSafe-oplader in de winkel komt te liggen is nog niet bekend. Het Amerikaanse techbedrijf spreekt over ‘binnenkort beschikbaar’.