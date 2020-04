Officieel: DJI Mavic Air 2 geeft meer plezier in de lucht

De nieuwe DJI Mavic Air 2 is officieel.

Vorige week schreven we al over de DJI Mavic Air 2. De gloednieuwe drone lekte vroegtijdig uit. We zijn een paar dagen verder en het Chinese dronebedrijf heeft het nieuwe model nu officieel aangekondigd.

De Mavic Air 2 brengt een aantal aardige vernieuwingen ten opzichte van zijn voorganger. De grootste verandering heeft te maken met de vliegtijd. De drone is in staat om maar liefst 34 minuten in de lucht te hangen. Daarmee is de Mavic Air 2 de enige drone van DJI die dit voor elkaar krijgt. Dit heeft DJI voor elkaar gekregen door middel van een nieuw ontwerp en een nieuwe batterij. Daarnaast is de drone enkele tientallen grammen minder zwaar in vergelijking met het uitgaande model.

Er hebben ook vernieuwingen plaatsgevonden met betrekking tot de camera. De Mavic Air 2 heeft een betere 12-megapixel sensor voor nog mooiere en stabielere beelden. Daarnaast is er een 48-megapixel camera. De drone schiet beelden in 4k op 60 fps. Ook nieuw is de 8k Hyperlapse mode en de mogelijkheid om foto’s met HDR te nemen.

Een andere belangrijke vernieuwing is de toevoeging van ADS-B. Met deze technologie is de Mavic Air 2 in staat om andere vlieggenoten in de buurt te detecteren. Denk bijvoorbeeld aan een vliegtuig. Zo zal de drone nooit een ander in de weg zitten.

En dan nog de prijs. De nieuwe DJI Mavic Air 2 kost 849 euro. Je kunt de drone nu al bestellen via de webshop van DJI.